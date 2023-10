Muziek Festival Friesland in Het Bolwerk

SNEEK- Het jaarlijkse Muziek Festival Friesland zal in 2023 voor de 29ste keer plaats vinden op vrijdag 17 november 2023 in Het Bolwerk

Het belooft weer een spetterend feest te worden met optredens van diverse artiesten, waaronder de duo’s Klaas & Reina en Joep & Sandra, die vooral Nederlandstalige meezingers brengen. Ook verwelkomen we wederom T-Brass (foto), een swingende kopergroep, aangevuld met basgitaar, gitaar, keyboard en een goed gevulde ritme sectie, voor elk wat wils. De nummers die zij ten gehore brengen variëren van stevige rock en opzwepende latin tot dromerige ballads.

Henk Huijsman is een zanger van het Nederlandse lied en staat ook bekend als de Sneker André Hazes. Verder treedt folkkoor Rolling Home op, onder andere bekend van de Fryske Top 100 hit ‘Fries om útens’.

De presentatie zal gedaan worden door de onder andere van Omrop Fryslân bekende Willem Waldpyk.

Vorig jaar werden we verrast door een geweldige opkomst, waardoor we toen helaas ook mensen moesten teleurstellen. Daarom hebben we besloten om het festival dit jaar over twee dagdelen te verspreiden. Het programma blijft voor beide dagdelen hetzelfde, we gaan voor dubbel zoveel plezier.

Het middagfestival is van 14.30 uur tot 17.30 uur en het avondfestival begint om 19.30 uur en duurt tot 22.45 uur.

Het vervoer naar de festivallocatie wordt niet meer door de organisatie geregeld, dus iedereen moet zelf voor vervoer zorgen.

Muziek Festival Friesland (zowel de middag als de avond) is bedoeld voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vanaf ± 16 jaar en hun ouders/begeleiders.

Omdat wij maar een vastgesteld maximum aantal bezoekers mogen ontvangen, kunt u kaarten á € 15,- per stuk alleen in de voorverkoop bestellen. Op de middag en avond zelf kunnen geen kaarten aan de deur worden gekocht. U kunt Bolwerk de kaarten via www.hetbolwerk.nl. De kaarten liggen dan 17 november klaar bij de ingang.

Graag tot ziens op vrijdag 17 november a.s. in Het Bolwerk in Sneek.