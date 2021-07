SNEEK- Van 3 t/m 6 augustus kun je samen met je vader of moeder, of je beste vrienden muziek maken in het park. Probeer verschillende instrumenten uit en maak met elkaar een mooi muzieknummer. Op dinsdag 3 augustus en woensdag 4 augustus zijn we in het Julianapark in Bolsward. Op donderdag 5 augustus en vrijdag 6 augustus vind je ons bij de fontein in IJlst.

Muziek in het park wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte2 in samenwerking met Mear mei Muzyk. Door samen muziek te maken kun je veel leren over verschillende instrumenten. Probeer het maar eens uit, docent Guus Pieksma heeft een heel instrumentarium bij zich. Je hoeft zeker geen muziekinstrument te kunnen bespelen om mee te doen met Muziek in het Park of Muziek bij de fontein, maar het mag natuurlijk wel.

We gaan er van uit dat het mooi weer wordt en wat is er dan leuker dan samen buiten spelen met muziek? Op 3 en 5 augustus is het Sociaal Collectief ook van de partij en wordt er een ware Buurtcamping opgezet. Voor iedereen die eventjes wil kijken is er een lekker kopje koffie koffie.

Muziek bij de fontein in IJlst

Wil je mee doen aan Muziek in het park in Bolsward of Muziek bij de fontein in IJlst? Dan kun je kijken op www.simmerynsudwest.nl Hier vind je een uitgebreid programma van culturele en sportieve activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en voor een aantal moet je je even opgeven omdat er maar beperkt plaats is. Op de website vind je de workshops en het aanmeldformulier.

Simmer yn Súdwest is een initiatief van de Gemeente Súdwest-Fryslân voor iedereen die niet op vakantie gaat. Cultuurbureau Akte2, Beweegteam SWF en het Sociaal Collectief zorgen voor de inhoud van dit mooie Zomerprogramma. Voor meer informatie over Muziek in het park en bij de fontein kun je mailen naar info@akte2.nl