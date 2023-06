Mussen vallen van het dak, in Joure worden schaatsen ondergebonden

JOURE - De thermometer tikte maandag bijna de dertig graden aan, de mussen vielen van het dak. In Joure was men echter bezig met de winter. Bij Zandstra Sport kwam een deel van de cast van spektakelmusical 'De Tocht' langs om schaatsen onder te binden.

Het passen van de noren is één van de vele onderdelen die bij de productie van 'De Tocht' komt kijken. Maar voor een theatervoorstelling die over Elfstedentocht gaat natuurlijk wel een wezenlijk onderdeel. Op de 360° ijsvloer met een afmeting van maar liefst 2000 m2 worden zeven voorstellingen per week gespeeld. Daarbij is een comfortabele schaats aan de voeten natuurlijk een must. Vandaar dat de acteurs bij de schaatsenfabrikant in Joure langsgaan voor de juiste maat en waar nodig kunnen er nog aanpassingen worden gedaan.

Speciale ronding

Het ijzer van de noren wordt speciaal aangepast voor 'De Tocht'. ,,Standaard gebruiken we een ronding van tussen de 25 en 27 meter. Bij deze ijzers voor de spektakelmusical gebruiken we echter maar een ronding van 15 meter'', vertelt Eise Stuiver van Zandstra Sport. ,,Je krijgt door die ronding een kleiner oppervlak van het ijzer dat het ijs raakt. Daarmee is het qua beweging wendbaarder, je kunt dan makkelijker draaien en keren.'' Stuiver vergelijkt de ronding met die van een hockeyschaats alleen nu dus uitgevoerd bij een noor.

Nog niet geboren

Na de passessie kregen de leden van het 'De Tocht' ensemble nog enthousiaste uitleg door Madelène van Beuzekom uit Lemmer. Zij is de creatief producent en artistiek directeur. Aangezien een groot deel van de aanwezigen zelf geen Elfstedentocht heeft meegemaakt, of zelfs nog niet geboren was ten tijde van de laatste 'Tocht de Tochten' in 1997, nam Madelène hen in een presentatie mee naar toen en vertelde over hoe het theater en de voorstelling eruit zullen gaan zien.

1460 toeschouwers

Musical 'De Tocht' gaat in oktober van dit jaar in première in een speciaal voor de voorstelling gebouwd ijstheater in Leeuwarden. Daarmee vormt het een unieke beleving voor 1460 toeschouwers per voorstelling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste theatertechnieken en meteorologische special effects om op de ijsvloer de magie van de Elfstedentocht voelbaar tot leven te brengen.

Het verhaal

In een twee uur durende voorstelling worden bezoekers meegenomen in het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: “Als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit”. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het befaamde kruisje…

‘De Tocht’ kent een cast van meer dan vijftig acteurs en vertelt een verhaal van afzien, vriendschap en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden.