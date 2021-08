Muskuseenden in het Prinses Margrietkanaal

OPPENHUIZEN- Muskuseenden, ook wel Kaapse bergeenden genoemd, zwemmen al een poosje rond in het Prinses Margrietkanaal.

Muskuseenden zijn vooral ook in trek vanwege hun hoge vruchtbaarheid, waardoor ze zich snel konden vermeerderen, soms wel met drie nesten per jaar. Van wie deze eenden zijn, is niet bekend.

Met z’n rare rode wratten op de neus en rond de ogen, z’n korte poten en grote voeten, mag de muskuseend zich zeker niet moeders mooiste noemen. Maar aantrekkelijk zijn ze wel, vanwege hun tamme, sympathieke karakter en de geringe eisen die ze stellen aan hun verzorging.