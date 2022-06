Musicalopleiding MUZT houdt audities op 8 juli en 2 september

MUZT Musicalopleiding in Sneek houdt op vrijdag 8 juli en vrijdag 2 september audities voor het seizoen 2022-2023. Jongeren uit heel Friesland die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van zang, dans en acteren kunnen zich aanmelden. De audities zijn voor het eerste jaar van de opleiding. Het nieuwe seizoen van MUZT start na de auditie in september.

Aanmelden voor de auditie kan via kunstencentrumatrium.nl/audities-muzt. Deelnemers ontvangen een uitnodiging en opdrachten per e-mail. De audities vinden plaats bij kunstencentrum Atrium in Sneek (Oud Kerkhof 11).

MUZT Musicalopleiding MUZT is de musicalopleiding van kunstencentrum Atrium voor Fries talent tussen de 13 en 18 jaar. De vierjarige opleiding kan een springplank vormen naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied. Meerdere leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren, vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren.

De leerlingen van MUZT schitterden afgelopen april in Theater Sneek met de voorstelling Beauty and the Beast jr. De Leeuwarder Courant gaf de productie vijf sterren. Op zaterdag 11 juni laat MUZT een aantal hoogtepunten uit de voorstelling zien bij het straatfestival Út Sneek.

Meer informatie over MUZT: www.muztmusicalopleiding.nl.