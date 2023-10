Musical Master Gysbert IV succesvol van start gegaan

BOLSWARD- De vierde musical van Master Gysbert is voor de herfstvakantie succesvol van start gegaan. De tribune in de Broerekerk, de oude kloosterkerk in Bolsward, zit afgeladen vol met kinderen uit de groepen 5-8 van het basisonderwijs in Friesland. Zij bezoeken de humoristische voorstelling die gaat over de Friese taal, het klimaat en ‘het smeltende pompeblêdhert’.