Musical De Tocht hoofdrolspeler Wolter Weulink schaatst Elfstedentocht (200km) op ijsbaan

LEEUWARDEN- Zondag 26 maart reden meer dan 500 mensen één of meerdere etappes van de Elfstedentocht in de Elfstedenhal in Leeuwarden voor Spieren voor Spieren.

Aanleiding voor dit event was de missie van de cast van Musical De Tocht om zoveel mogelijk Elfstedenkilometers te rijden om zich zo in te leven in hun rol voor de voorstelling die op 1 oktober in première gaat. Wolter Weulink reed samen met nog twee andere helden, Foeke van der Veen en Hendrik Bakker, de 200 kilometer op de ijsbaan. Nog nooit eerder is de Elfstedentocht op een ijsbaan gereden. ‘Een geweldige prestatie, we zijn enorm trots op het bedrag dat we ingezameld hebben voor Spieren voor Spieren maar zeker ook op Wolter, Foeke en Hendrik ‘ aldus Madelène van Beuzekom creatief producent van Musical De Tocht.

‘Ik wil allereerst alle mensen die in de kopploeg hebben meegereden bedanken, het helpt enorm dat je in een zogenaamd treintje kunt rijden waardoor je in een tranche komt. Een Elfstedentocht schaats je alleen, maar alleen samen haal je de finish, dat bewijst dit ook maar weer. Ik heb er even geen woorden voor,’ aldus Wolter.

Ook de andere castleden hebben het geweldig gedaan. Zo reden Nandi van Beurden en Bertrie Wierenga, die in Musical De Tocht beide de rol van Annet spelen, meer dan 50 kilometer en haalden hierdoor bijna Elfstedenstad Sloten. Christiaan Jongendijk kwam met 150 kilometer zelfs Franeker voorbij.

Naast publiek ook BN’ers op het ijs

Bob de Jong, Syb van der Ploeg, Klasina Seinstra, Evelien Vijn, Lize Kop en ook de tweeling Rosanne en Mylene Walewijn, influencers bekend van het Junior Song Festival, reden zondag mee. Op het middenterrein zorgden lokale fanfare korpsen en dweilorkesten voor de juiste sfeer. Ook waren er optredens van Syb van der Ploeg, Rene Karst en Lotte en Berend ook wel ‘Lots of Beer’ genoemd. ‘Een feestje met een prachtig doel dat smaakt naar meer,’ aldus Foppe van der Veen creatief product van Musical de Tocht.

De organisatie van de Elfstedentocht voor Spieren voor Spieren was in handen van De Elfstedenhal, Sven Kramer Academy, Sport Fryslân en Musical de Tocht. Na deze succesvolle eerste editie wordt gekeken naar een vervolg in 2024.