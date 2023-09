Museumnacht in het Kazemattenmuseum

KORNWERDERZAND - Op 30 september is de tweede Friese Museumnacht. Veel musea zijn dan voor het publiek geopend. Ook het Kazemattenmuseum opent weer de poort. In het donker door de loopgraven van kazemat naar kazemat. Met als eindpunt de zoeklichtkazemat waarmee in het donker de omgeving wordt verlicht. En wie weet stuit de bezoeker in het donker op soldaten van re-enactment. Hoe spannend is dat!

Vanaf 8 uur ’s avonds is iedereen welkom in het Kazemattenmuseum. Gewapend met een ledlampje kunnen de bezoekers het museum verkennen. Sfeervol, met hier en daar het licht van stormlampen. Op plaatsen die in het donker om extra aandacht vragen. Spannend om in het donker de weg te zoeken door de loopgraven.

Ook tijdens deze museumnacht zijn re-enactment soldaten in historische uniformen aanwezig. Onder andere van de Binnenlandse Strijdkrachten, Feld Gendarmerie, Deutsches Rote Kreuz en de Duitse Kustartillerie. Zij spelen historische situaties na en vertellen de bezoekers over de betekenis van hun groep. En er is muziek te horen uit de jaren 40.

Bijzonder is ook de zoeklichtkazemat, helemaal achter op het museumterrein. Met een zoeklicht en twee spiegels wordt de omgeving van de kazemat verlicht. De zoeklichtinstallatie is tijdens normale openingsuren van het museum ook te bezichtigen en de bezoeker kan deze ook bedienen. Het effect is alleen te zien wanneer het donker is. Een uitgelezen kans om de werking van het zoeklicht bij duisternis te zien.

De techneuten onder de bezoekers kunnen daarnaast hun hart ophalen bij het dieselaggregaat in kazemat B. De elektriciteitsvoorziening werd in oorlogstijd geregeld met dieselaggregaten. Eén van de in het museum aanwezige aggregaten is door vrijwilliger Henk van der Velde gereviseerd en draait weer als een tierelier. Ook tijdens de Museumnacht. Het gaat om een Ford 4-cylinder dieselaggregaat dat tijdens de koude oorlog is geplaatst. Het oorspronkelijke, een 1-cylinder Kromhout-Gardner aggregaat, was na de oorlog niet meer aanwezig.

In het begin van de avond signeert Ellen Woudenberg haar boek Post uit Berlijn. Het boek gaat over het waargebeurde verhaal van scheikunde student Frits, die in april 1943 weigerde een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter te tekenen, met als gevolg dat hij in mei 1943 als dwangarbeider per trein naar Berlijn werd gedeporteerd.

Het museum hanteert voor deze bijzondere openstelling afwijkende tarieven. De entreeprijs is € 10,- . Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 5,-. Dit is inclusief een ledlampje om niet te verdwalen. Museumkaart en kortingskaarten zijn niet geldig op deze bijzondere avond.