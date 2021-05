Museumhuizen gaan weer open

SNEEK- De Museumhuizen gaan net als de musea bijna weer open. Bijzonder is dat je deze unieke huizen ook écht kunt beleven: kruip in de bedstede, lees de krant in een luie stoel of neem plaats aan de eettafel. Kom je in het eerste weekend langs, dan word je feestelijk ontvangen!

Alle ruimte om te genieten

De afgelopen periode is iedereen veel thuis geweest. Nu op 5 juni de musea weer opengaan kun je je eigen huiskamer tijdelijk verruilen voor een bijzondere huiskamer in één van de Museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser. Voel je thuis in het huis van kunstverzamelaar Lambert van Meerten, grietman Frans van Eysinga of de puissant rijke houthandelaar Jan Hendrik Tromp Meester.

Natuurlijk met inachtneming van de coronaregels: mét mondkapje en op 1,5 meter van elkaar. Met een klein aantal bezoekers per keer, krijg je alle ruimte om van je bezoek te genieten. En als je in het weekend van 5 juni het huis komt bezoeken, dan word je feestelijk ontvangen!

Een keten van Museumhuizen: voor elk wat wils

De keten van Museumhuizen telt op dit moment 10 panden en wordt nog steeds uitgebreid. De huizen verschillen in bouwperiode en in bewoners (van rijk tot arm) en de huizen liggen verspreid over heel Nederland. In Museumhuis Van Meerten in Delft stap je een schilderachtig stadspaleis binnen. In Museumhuis Polman in Nagele ben je op bezoek in één van de eerste (semi) doorzonwoningen. Of wil je een kijkje nemen in een van de mooiste grachtenpanden van Amsterdam? Kom dan naar Museumhuis Bartolotti. In de (na)zomer openen er nog twee Museumhuizen: het empire Huis Barnaart in Haarlem en een chique rijtjeshuis De Quack in Den Haag

Een bijzonder concept

Je beleeft de Museumhuizen op een unieke wijze: door al je zintuigen in te zetten; heel anders dan door vitrines kijken en achter koordjes blijven staan. Hoe klonk Den Haag in 1904? Hoe ruikt het in de keuken van jugendstil villa Rams Woerthe? Ga zitten op de rococo stoelen en maak de deurtjes van de kussenkast (voorzichtig) open. De huizen hebben ook meerdere functies en zo kun je een aantal Museumhuizen een gedeelte van het jaar boeken als vakantiehuis en kun je er trouwen of dineren.

Op bezoek bij jou om de hoek

Je kunt zelfs bij jou om de hoek op bezoek in een Museumhuis en speciaal voor het eerste weekend dat de Museumhuizen weer open zijn, is er iets bijzonders te zien of te horen. Kom langs bij Museumhuis Van Eysinga.

Je vindt dit Museumhuis aan de Koningsstraat 25, voor tickets en openingstijden zie www.museumhuizen.nl

Meer informatie

Voor adres, openingstijden en prijzen kijk je op www.museumhuizen.nl