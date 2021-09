Museumfederatie Fryslân roept regering ook op om noodsteun door te zetten

SNEEK- Museumfederatie Fryslân roept net als de landelijke organisaties in de museumwereld op om de noodsteun te verlengen. "Blijf de noodsteun handhaven", zegt directeur Mirjam Pragt. "Men is nog lang niet uit de rode cijfers."

De Nederlandse Museumvereniging deed zondag een dringende oproep aan de regering: zet de noodsteun voor de musea in Nederland door. Het demissionaire kabinet is van doel om binnenkort met het hulppakket op te houden. Maar volgens de landelijke museumorganisatie hebben musea nog flink te lijden onder de coronacrisis.

In 2020 de grootste klappen

De landelijke vereniging kwam met alarmerende cijfers: het aantal museumbezoeken is in 2020 met zo'n zestig procent teruggelopen, de eigen inkomsten gaan bijna door de helft, het aantal nieuwe tentoonstellingen is met zo'n 29 procent teruggelopen en het personeelsbestand nam met zo'n 16 procent af.

Volgens directeur Pragt zijn de grootste klappen in Fryslân afgelopen jaar gevallen. Ook in onze provincie werden tentoonstellingen uitgesteld en werden contracten en overeenkomsten met medewerkers en zzp'ers opgezegd. Ook hebben musea vrijwilligers verloren die vanwege de coronasituatie thuisbleven.

Toch is het landelijke verhaal niet een-op-een over de Friese situatie te leggen. De situatie van het Rijksmuseum kun je moeilijk vergelijken met een klein museum als 't Kiekhuus in Wolvega, bijvoorbeeld. "En in de grote steden moeten ze het ook meer hebben van de buitenlandse toeristen", legt Pragt uit.

Museumfederatie Fryslân ziet ook dat de financiële situaties van musea uit elkaar kunnen lopen. Voor sommigen is de situatie nog zorgelijk. "Soms is huur bijvoorbeeld wel uitgesteld, maar dat betekent niet per definitie afstel."

Goede zomer gedraaid

Met de lockdowns zijn de musea in 2020 veel minder open geweest, bevestigt Pragt. Maar dit jaar hadden de musea in de zomer veel aanloop. "Veel Nederlanders gingen op vakantie in eigen land en zij wisten de musea ook zeker te vinden", geeft Pragt aan.

"Het is heel druk geweest deze zomer", zegt Pragt. "Maar dat is niet voldoende op de begroting sluitend te krijgen. In de coronatijd gingen de kosten door en werden de inkomsten minder, dan teer je in op de reserves. We hebben helemaal geen spek meer op de botten."

Veerkracht

Directeur Pragt ziet niet alleen de negatieve aspecten. "De storm die corona veroorzaakte leverde ook veel vindingrijkheid op, bijvoorbeeld in het toepassen van digitale middelen om publiek te binden. Zoiets laat zien dat er in Fryslân ook veel veerkracht is."