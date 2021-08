Mummies van Wiuwert in TV-programma op NPO1

WIUWERT – De bijzondere eeuwenoude mummies van de adellijke grafkelder in Wiuwert komen zaterdag 28 augustus naar voren bij het EO-televisieprogramma van presentatrice Aldith Hunkar op NPO1.

Het programma getiteld ‘Firma Erfgoed’ begint om 19.15 uur. In de aflevering met de Friese mummies – die vanaf 1609 in de adellijke grafkelder van de familie Walta zijn begraven – zoekt de presentatrice naar wortels van het Nederlands protestantisme in Duitsland (Emden), Friesland en Groningen.

Gevlucht via Duitsland naar Wiuwert

Enkele van de Friese mummies waren namelijk volgelingen van de protestantse sekte/groepering Labadisten oftewel volgelingen van Jean de Labadie. Zij hebben moeten vluchten voor het belijden van hun geloof en uiteindelijk kwamen ze vanuit Zeeland, Amsterdam en Duitsland op de Walta State in Wiuwert terecht.

Ook Nederlanders hebben ooit moeten vluchten vanwege hun geloof. In het Duitse Emden – waar de wortels van het Nederlands protestantisme liggen - wordt in oktober gevierd dat het 450 jaar geleden is dat de Synode van Emden bijeenkwam.

Aldith trekt door het hoge Noorden dat volgens het EO-televisieprogramma de kaalheid ademt van dit oer-protestantisme. Maar schijn bedriegt. Ze vindt een protestants praalgraf met Italiaanse allure en gaat ook op bezoek bij de Molukse gemeenschap die 70 jaar geleden naar Appingedam kwam en er haar eerste kerk stichtte. Culturele en religieuze uitwisseling blijkt van alle tijden.

Zaterdag 28 augustus 2021 Programma ‘Firma Erfgoed’ Op NPO1 vanaf 19.15 uur. Presentatie: Aldith Hunkar