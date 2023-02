Multa Casting is op zoek naar bewakers voor opname van The Passion in Sneek

SNEEK- Voor de tv-opnames van The Passion is Multa Casting op zoek naar heren tussen de 25 en 35 jaar die willen komen figureren als bewakers.

De opnames zijn op dinsdag 14 februari (in de avond) en woensdag 22 februari (in de middag) in Sneek en er is een vergoeding beschikbaar van € 85,00 per dag. Let op: graag de gehele dag en avond vrijhouden.

Kan jij er 14 en 22 februari bij zijn? Let op je moet beide dagen beschikbaar zijn. Schrijf je dan in via onderstaande link of via je eigen MULTA-omgeving.

https://multacasting.nl/opdrachten/9080