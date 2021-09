MTB Fietselfstedentocht vanuit Bolsward voor herhaling vatbaar

BOLSWARD-Onder de meest optimale weersomstandigheden is afgelopen weekend door 150 deelnemers een speciale fietselfstedentocht verreden. Ditmaal niet op een gewone (race)fiets, maar op een mountainbike door drassige weilanden, hobbelige bospaden en onverharde wegen in de provincie Fryslân.

Op zaterdag werd de noordlus gereden, ‘tegen de klok in’, dus eerst naar Leeuwarden, toen via Dokkum, Franeker en Harlingen terug naar Bolsward. De route voerde over niet gebaande paden, met allerlei soorten terrein voor de brede wielen: weilanden, natuurgebieden en zeedijken. Zelfs dwars door restaurant de Walrus in Leeuwarden en door de ligboxenstal van de familie Bos in De Falom. En uniek in de ‘hel van het Noorden’ was de route door it Noorderleech, ter hoogte van Marrum. Na 184 uitputtende kilometers kwamen de 150 deelnemers zaterdagavond nog net voor het donker aan.

Zondag

Op zondag stonden de deelnemers weer om 7.00 uur klaar om de 139 kilometer lange zuidlus te doen. Via IJlst, Sneek, richting Joure en St. Nicolaasga. Om vervolgens via Sloten, Stavoren, Hindeloopen en Workum weer te eindigen in Bolsward. Ook hier kwamen de deelnemers verschillende soorten terrein tegen op hun route: langs prachtige meren, door de Gaasterlandse bossen en over de winderige zeedijken. De laatste deelnemers arriveerden rond de klok van 16.00 uur. Er zijn 125 deelnemers die de tocht, verspreid over twee dagen hebben volbracht.

De organisatie kan terugkijken op een mooie tocht, die onder ideale omstandigheden werd verreden. Uit de vele reacties maken we op dat dit voor herhaling vatbaar is, maar het zal geen jaarlijks terugkerend evenement worden. Het organiseren van de Fietselfstedentocht op Pinkstermaandag blijft het hoofddoel van de Stichting De Friese Elfsteden Rijwieltocht. Volgend jaar staan we stil bij het 110-jarig bestaan van de Fietselfstedentocht en zijn we toe aan de 85ste editie. We hopen op 6 juni 2022 weer een ‘gewone’ tocht te kunnen organiseren vanuit Bolsward met 15.000 deelnemers op één dag. Terug naar normaal dus.