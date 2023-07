MTB-Fietselfstedentocht in 2023 opnieuw vanuit Bolsward, inschrijving van start

BOLSWARD - Wie aan Bolsward denkt, denkt aan fietsen. Al meer dan 100 jaar wordt vanuit deze stad - in het hart van de elf steden - op tweede Pinksterdag de Fietselfstedentocht georganiseerd. Maar in Bolsward staan elk jaar ook andere fietsevenementen op het programma, zoals de wielerrondes op Pinksterzaterdag en tijdens de Heamieldagen.

In 2021 is onder schitterende weersomstandigheden voor de eerste keer de MTB 11 stedentocht vanuit Bolsward georganiseerd. En dat smaakt naar meer. Op zaterdag 2 en zondag 3 september 2023 gaan we op herhaling. In twee dagen worden alle elf steden aangedaan over veelal onverharde paden in het Friese landschap. Op de eerste dag zullen de fietsers de noordelijke lus afleggen en de tweede dag worden de steden in de zuidwesthoek aangedaan.

Deze variant op de beroemde Elfstedentocht is een geweldige uitdaging. Nu al krijgen we alweer veel vragen wanneer de inschrijving plaats vindt. Wel, nu is het moment. Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht heeft besloten om de MTB 11 steden vanwege overweldigende belangstelling opnieuw te organiseren.

Het wordt een tweedaags evenement met elke dag de start en finish in Bolsward, vanaf het Marne-college, Schoolstraat 1 te Bolsward.

De eerste dag worden de steden Harlingen, Franeker, Dokkum en Leeuwarden aangedaan. De tweede dag kom je door Workum, Hindeloopen, Stavoren, Sloten, IJlst, Sneek, Bolsward.

De route gaat zoveel mogelijk over onverharde wegen. Oude kerkenpaden, zeedijken, bossen en landerijen zullen worden doorkruist.

Stephan Rekker, voorzitter van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht: “Ons bestuur is erg enthousiast. Wij hopen op veel belangstelling, want je komt op plekken in Fryslân waar je normaal niet zo snel komt".

Middels onderstaande link kunt u zich opgeven voor deze uitdaging. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 250 omdat wij van particuliere eigendommen gebruik maken en door een aantal natuurterreinen fietsen.

Vanwege veiligheidsoverwegingen is inschrijving alleen mogelijk in koppels van twee of drie personen. Individuele inschrijving is helaas niet mogelijk.

Schrijf u nu in, want VOL=VOL

Link naar inschrijving: INSCHRIJVING MTB-11STEDEN