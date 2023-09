MTB 11steden erg geslaagd

SNEEK - Onder werkelijk schitterende weersomstandigheden is afgelopen weekend de elfstedentocht voor moutainbikes gehouden.

Deze MTB 11stedentocht werd voor de tweede keer vanuit Bolsward georganiseerd. Na een succesvolle tocht in 2021 heeft de organisatie besloten dit jaar opnieuw deze tocht te organiseren

In 2 dagen hebben bijna 140 deelnemers 320 kilometers afgelegd. Niet alleen over gewone wegen, maar ook door weilanden, akkerland, schelpenpaden, over zeedijken en door natuurgebieden.

Heel veel boeren en natuurorganisaties hebben speciaal voor dit evenement hun terrein beschikbaar gesteld voor deze bijzondere tocht. De deelnemers kwamen dus op plekken waar je anders op de fiets nooit komt. En dat zijn mooie plekken, zoals bijvoorbeeld het Noorderleeg en eigendommen van it Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

De eerste dag (zaterdag 2 september) moesten ruim 180 kilometer afgelegd worden. De route ging naar Harlingen, Franeker, Dokkum en Leeuwarden en dan weer terug naar Bolsward. Om 7.00 uur stonden de deelnemers te trappelen van ongeduld bij de start op het terrein van het Marne-college in Bolsward.

De tweede dag (zondag 3 september) was het zuiden van de provincie aan de beurt. Ook nu weer de start om 7.00 uur. Eerst naar Workum, Hindeloopen, Stavoren, Sloten, Sneek, IJlst en dan weer naar Bolsward. Vanwege de goede terreinomstandigheden lag de gemiddelde snelheid best hoog.

Moe, maar voldaan kwamen de laatste deelnemers aan het einde van de middag aan. Familieleden stonden hun helden bij de finish op te wachten, met een dikke knuffel. Met een mooie medaille en vol verhalen keerde iedereen met een goed gevoel terug naar huis. De organisatie kan terugkijken op een erg geslaagde tocht. Dank gaat uit naar alle eigenaren en natuurorganisaties, sponsoren en de vele vrijwilligers die meegeholpen hebben om deze tocht tot een onvergetelijke ervaring te maken.

De focus van de organisatie gaat nu weer op de reguliere fietselfstedentocht op Pinkstermaandag 20 mei 2024. U hoort dus snel weer van ons.