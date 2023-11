Mozart Festival door het Sneeker CantateKoor

Een feestelijk programma met trompetten en pauken! Met zijn bekendste aria, Koningin van de nacht, het ontroerende Lacrimosa uit het Requiem, een ondeugende canon, het feestelijke Te Deum en nog veel meer!

Eva Schuurman

De solopartijen worden gezongen door de sopraan Eva Schuurman. Eva is ondermeer bekend van het televisieprogramma “de Tiende van Tijl”. Het koor wordt begeleid door het Ensemble Conservatoire en de in Fryslân bekende organist Jochem Schuurman.

De muzikale leiding is in handen van Sippie Broersma

Het concert is op zondag 19 november 2023 in de Martinikerk te Sneek.

De aanvang is om 16.00 uur.

De entree is € 20,-, vooraf bij de kerk en € 17,50 in de voorverkoop. Te bestellen via de mail bij penningmeester@sneekercantatekoor.nl.

Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Old Burger Weeshuis Sneek, de Pollema-Tromp stichting, O.P.A., de gemeente Súdwest Fryslân, OttoVisser Accountants, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting Sneek 1818, de Stichting Fertier en de stichting Ritske Boelema Gasthuis.