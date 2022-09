'Move With Comfort' seminar in Sneek georganiseerd door coachingbureau Breath and Body

SNEEK - Op 22 oktober organiseert Breath and Body het 'Move With Comfort' seminar. Breath and Body is een coachingsbureau gericht op ademcoaching, weerbaarheid en zelfverdediging. Het is opgestart door Jaro Wanders en zit sinds dit nieuwe seizoen op een nieuwe locatie op het Kaatsland 11.

Jaro vertelt hierover: "We zijn druk aan het bouwen om kinderen, jongeren en volwassen hun eigen kracht te laten ervaren aan de hand van systema, aikido en ademtechnieken".

"In het seminar gaan wij kijken naar het verschil tussen comfort en discomfort", gaat Jaro verder. "In een martiale setting worden de deelnemers in verschillende situaties gebracht die oncomfortabel zijn. Hoe herstellen wij hierin en hoe behouden wij de comfort. We gaan belichten hoe we kunnen herstellen met onze adem, houding en beweging. Voor veel mensen is er comfort en discomfort in dit seminar gaan wij ook het schakelpunt tussen beide punten opzoeken. Is het zwart/wit of is het een schaal, en tot waar kunnen wij zelf herstellen? En waar hebben wij hulp nodig?

– Leer jouw adem in te zetten als tool voor het opspeuren van spanning

– Leer jezelf te herstellen naar een stressvolle situatie

– Leer waar jouw comfort is en hoe jij rustig dit kunt vergroten

– Leer de waarde van in control werken."

Het seminar vindt plaats op 22 oktober 2022 van 11:00 tot 16:00.

Locatie: Kaatsland 11, Sneek. Meer informatie is te vinden op: Breath and Body - Breath and Body