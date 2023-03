Movacolor uit Sneek in finale Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar

Het proces om tot één winnaar te komen, start met een lange ‘pitchlijst’. Deze lijst is gebaseerd op bedrijven die zijn aangedragen door ondernemers, gemeenten, ondernemersverenigingen, werknemers, vrienden en familie uit het werkveld. Een werkgroep selecteert uiteindelijk de genomineerden en deze bedrijven presenteren zichzelf aan de jury. Nadat de nominatie is aanvaard, doen de bedrijven mee aan de Business Maturity Model Scan (BMM). Die scan beoordeelt de “volwassenheid” van de genomineerde ondernemingen op het gebied van strategie, mate van innovatie, bedrijfsvoering en financiële resultaten. Dat laatste onderdeel is vervolgens nader uitgediept door financiële specialisten van de Rabobank.

Naast alle kerngegevens die uit de BMM-scan komen, de cijfermatige onderbouwing en de presentatie laat de jury zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen de bedrijven. Zij let daarbij ook op de mate waarin de bedrijven offensief kansen weten te creëren én benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Natuurlijk wordt gelet op het duurzame beleid van de onderneming ten aanzien van het menselijk kapitaal en de omgeving.

In aanloop naar de finale op dinsdag 18 april bezoekt de jury de drie finalisten voor een verdieping in de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken. De jury bestaat uit ondernemer Pieter Kooi, ondernemer Marcella Ensel, ondernemer en winnaar van vorig jaar Dries Wajer en staat onder leiding van gedeputeerde Friso Douwstra. De drie finalisten maken zich op voor de finale waarbij zij zich presenteren aan ondernemend Fryslân, fans en natuurlijk de jury. De finale is dit jaar in Sint-Annaparochie.

Megahout uit Drachten



Megahout in Drachten is dé producent van houten industriële onderdelen voor de houtverwerkende industrie in de breedste zin van het woord. Prefab-houtindustrie voor wand- en dak elementen en houskeletbouw is onze corebusiness, maar ook agrarische kisten, pallet- en verpakkingsindustrie en overige industriële toepassingen behoren tot onze doelgroepen. Megahout is marktleider in Nederland op het gebied van vingerlassen en verder gespecialiseerd in het verder bewerken en afkorten van gecertificeerd vurenhout.

www.megahout.nl



Movacolor uit Sneek



Movacolor is de eerste keuze van de wereldwijde plastic verwerkende industrie die perfectie nastreeft op het gebied van spuitgieten en extrusie. Middels onze innovatieve klant-specifieke doseeroplossingen voldoet Movacolor aan de vraag van onze klanten naar nauwkeurigheid, traceerbaarheid, kostenbesparing, duurzaamheid en afvalreductie. Movacolor heeft een wereldwijd distributeursnetwerk in meer dan 35 landen.

www.movacolor.com



Nedcam Solutions uit Heerenveen



Nedcam is een toonaangevend speler voor de realisatie van mallen, modellen, prototypes en complete producten op basis van digitale 2D- en 3D-ontwerpen. Het bedrijf levert producten aan de bouw & architectuur, automotive, jachtbouw, windenergie en kunstsector. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een hoogwaardig machinepark met CNC frees-machines en de nieuwste technieken in 3D-Printing. Hiernaast houdt Nedcam zich bezig met de productie van duurzame gevelsystemen. Het bedrijf is bezig met een transitie van een lineaire naar een circulaire productie.