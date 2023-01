UPDATE Movacolor uit Sneek genomineerd voor Fries Ondernemer van het Jaar

Verschillende gemeenten, ondernemersverenigingen, trotse familieleden en ondernemers hebben bedrijven voorgedragen. Een werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt en zij nomineren in alfabetische volgorde de volgende bedrijven:

Verkiezing Friese Onderneming nomineert 6 bedrijven

De Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar nomineert 6 bedrijven voor de 2023 editie. Verschillende gemeenten, ondernemersverenigingen, trotse familieleden en ondernemers hebben tientallen bedrijven voorgedragen. Een werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt en zij nomineren in alfabetische volgorde de volgende bedrijven:

Bureau Schmidt uit Leeuwarden

Megahout uit Drachten

Movacolor uit Sneek

Nedcam Solutions uit Heerenveen

Snoek Puur Groen uit Grou

Sparck Technologies uit Drachten

De werkgroep die dit proces geheel autonoom begeleidt, staat onder voorzitterschap van Wybe Mollema, in het dagelijks leven advocaat bij TRIP. “Ook dit jaar heeft de werkgroep met veel enthousiasme een voorselectie voor de jury gemaakt. Het proces verschilde van voorgaande jaren. Je zag dat het coronavirus voor de ene sector deelname bemoeilijkte en voor anderen waren het jaren met een uitstekende performance. Natuurlijk gaat het bij onze verkiezing om meer dan alleen financieel rendement. Dus ik ben erg benieuwd welke drie zich het beste gaan presenteren aan de jury”, aldus Mollema.

De halve finale – met de zes genomineerde ondernemingen – vindt plaats op maandag 20 maart. De genomineerden presenteren zich dan aan de jury die bestaat uit de winnaar van vorig jaar ondernemer Dries Wajer van Wajer Yachts, Marcella Ensel-Boonstra die onderneemt in Ensel staalkonstrukties uit Dokkum, Pieter Kooi eerdere winnaar en ondernemer in onder andere Kooi en staat onder leiding van gedeputeerde Friso Douwstra.

De uitslag van drie scans en een ‘pitch-kennismaking’ zijn voor de jury voldoende input om uit de 6 genomineerden, 3 finalisten te selecteren. Enkele weken later bezoekt de jury deze finalisten.

De jury toets dan alle indrukken van papier, aan de realiteit. Tot slot presenteren de finalisten zich op dinsdag 18 april 2023 in de finale. Uiteindelijk leiden al deze indrukken, cijfers, feiten en presentaties tot 1 winnaar.

De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven. Door de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten, die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Ook een duurzaam beleid ten aanzien van het menselijk kapitaal én de omgeving spelen een belangrijke rol. Natuurlijk is er ook ruim aandacht voor de financiële resultaten van de onderneming.

De Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar stelt zichzelf tot doel om creativiteit en vernieuwing, of te wel excellent ondernemerschap, in Fryslân te stimuleren en te waarderen. De verkiezing is daar de meest zichtbare exponent van. Daarnaast is de Stichting een platform waar bestuurlijk en ondernemend Fryslân elkaar ontmoet en spreekt. Winnaars treden toe tot de eregalerij van het Friese Ondernemerschap en worden met regelmaat uitgenodigd voor bijeenkomsten waar de organiserende Stichting bij betrokken is.