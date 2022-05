Motorrijder zwaargewond bij Hemelum

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De motor schoot na het van de weg raken over de naastgelegen sloot en belandde in het weiland. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Mientwei, op het punt waar het Flinkeboskje overgaat in de Nijbuorren.

Door de politie is onderzoek gedaan naar de oorzaak. Naast de politie werden ook de ambulance, traumahelikopter en brandweer gealarmeerd.

Bron: Omrop Fryslân