Morgenmiddag Oliebollenconcert Rolling Home

SNEEK- Rolling Home houdt weer een Oliebollenconcert op vrijdag 23 december 2022 om 14:30 in de Zuiderkerk te Sneek. Naast het folkkoor zal Griet Wiersma ook optreden. Presentatie is in handen van Eelke Lok. De oliebollen zijn beschikbaar gesteld door de Oliebollenfabriek van Venemafoods in Sneek.