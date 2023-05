Morgenavond Volleybalcafé in Fries Scheepvaart Museum:Nog aantal kaarten beschikbaar

SNEEK – Morgenavond, 1 juni, staan alle troepen paraat om in het Fries Scheepvaart Museum de kick off te doen voor het sportcafé waarin sportjournalist Peter van der Meeren diverse prominente gasten ontvangt. De razende reporter presenteert in twee edities de grootste Sneker sporten namelijk voetbal en volleybal, want de junimaand staat volop in het teken van de sport.