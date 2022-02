Mooiste fietsroutes van Friesland nu ook digitaal beschikbaar

Destinatiemanagement-organisatie Visit Friesland weet als geen ander wat de mooiste plekken van hun provincie zijn. De organisatie biedt inspiratie en tips voor een vakantie, dagje uit of weekendje weg in Friesland. Ook op het gebied van fietsroutes hebben zij een groot aanbod. Om dit bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, zijn de twaalf mooiste fietsroutes nu ook beschikbaar op Fietsnetwerk.nl. Zij bieden de routes aan via de website en een gebruiksvriendelijke, gratis app waar inmiddels al honderdduizenden fietsers in Nederland, België en Duitsland gebruik van maken.

Veelzijdig Friesland

De fietsroutes laten de fietser kennis maken met de dertien verschillende landschappen die Friesland rijk is. Er worden verschillende thema’s aangedaan. Van de geschiedenis van de Friese Waterlinie en het gevecht tegen water, tot UNESCO Werelderfgoederen zoals het Woudagemaal in Lemmer en de Waddenzee. Maar ook de herkomst van typische streekproducten komt aan bod als thema.



De provincie is opgedeeld in vier regio’s: Noordwest, Noordoost, Zuidwest en Zuidoost. Per regio zijn er drie fietsroutes gepubliceerd op Fietsnetwerk.nl. Hieronder alle twaalf fietsroutes:

Meer informatie over de fietsroutes is te vinden op Fietsnetwerk.nl - Visit Friesland