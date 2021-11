Mooie prijs voor het beste idee, een Pop-Up Orkest

SNEEK - Guus Pieksma en Annewiep Bloem mochten € 2.500, - in ontvangst nemen voor hun 'beste idee', een Pop-Up Wijkorkest. Het Beste Idee is een initiatief van zorgverzekeraar De Friesland om van onze provincie de meest vitale mienskip van Nederland te maken.

Met 'Mear mei muzyk' willen Guus en Annewiep in maart 2022 starten met een orkest in de Leeuwarder wijken Camminghaburen-Heechterp-Schieringen. Een orkest 'zonder drempel', voor bewoners uit de wijken die nog nooit een muziekinstrument hebben bespeeld, laat staan samen muziek hebben gemaakt. Pop-up orkest geeft wijkbewoners de kans om muziekinstrumenten uit te proberen én samen te spelen.

Samen muziek maken is een ijzersterk recept voor geluk, energie en beweging! Het maakt mensen blij, enthousiast en trots. De hersenen worden aan alle kanten geprikkeld. Dat maakt creatief en vrolijk. Door de fysieke inspanning voel je je vitaler en fitter.

De eerste repetities gaan van start op 10 maart. In het orkest leren de wijkbewoners in tien weken een instrument naar keuze te bespelen en samen muziek te maken. De muzikanten krijgen een instrument te leen om thuis te oefenen. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een daverende slotmanifestatie in de eigen wijk en voor eigen publiek. Het is de bedoeling dat het orkest na de eerste fase doorgaat en een vaste waarde in de wijk gaat worden. Het geldbedrag zal er vast bijdragen om van het wijkorkest een succes te maken.