Mooie eerste zeildag voor de Sneekweek - Veel zon, moeilijke wind

SNEEK – De 85ste Sneekweek van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) is van start gegaan! Een jubileumeditie waarop we een aantal jaren moesten wachten. De Sneekweek startte op 5 augustus traditiegetrouw met de inschrijvingen, dit keer op het starteiland in plaats van het centrum van Sneek. Op zaterdag 6 augustus zijn bijna 600 zeilboten met 1200 zeilers verdeeld over 30 klassen van start gegaan. Een prachtige zonnige dag met moeilijke wind.

Deze editie van de Sneekweek heeft een nieuwe wedstrijdleider. Johan Schurer zorgt als wedstrijdleider voor het spoedige verloop het evenement op het water. Johan blikt terug op een succesvolle eerste dag. "Het was een moeilijke dag voor de zeilers. We hebben de jeugdklassen en de langzamere boten op baan O, (noord noord west) groen gestart. De overige klassen zijn alsnog ondanks de variërende wind op de zwarte baan gestart", vertelt Johan.

De gemiddelde tijd van start tot finish was ongeveer 3 uur. "We hebben de zeilers zo nu en dan gevraagd hoe ze de wedstrijd hebben ervaren. De reacties waren positief. We hebben gemiddeld 7 knopen op het startschip gemeten", aldus Johan. Ondanks de moeilijke omstandigheden ziet Johan terug op een succesvolle eerste zeildag. "We hebben alle klassen voor de starttoren kunnen finishen. Dat is natuurlijk wel het ultieme doel", sluit Johan af.

Bron: Sneekweek.nl