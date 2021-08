Monumentendag en Uitfestival in Woudsend

Monumenten

Er is weer een éénrichtings-monumentenroute door de oude kern van het dorp langs alle monumenten (molens, kerken, huizen) met informatie op de gevels. De unieke molens, kerken en de oudheidkamer De Parel zijn open voor bezichtiging. Langs de monumentenroute is kunst en creativiteit te zien van inwoners uit Woudsend.

Muziek en meer

Bij het dorpshuis/MFC De Driuwpôle is een gevarieerd muzikaal programma met It Mienskiporkest, shantykoor De Pôllesjongers, gitarist Mario Kramer met kinderorkest, koor De Reinbôge, formatie Wâldstok, band Dear Mister Fantasy. Verder is en een tentoonstelling over muziekkorpsen en koren van vroeger. Voor de kinderen treedt in het MFC kindertheater ‘InkiPinki’ op.

In het dorp rijdt een kindertreintje, zijn er vaartochtjes/‘Varen met verhalen’ en is er een extra editie van de bekende Boerenmarkt van Woudsend. De vele terrassen van de Woudsender horeca zorgen weer voor de nodige gezelligheid. Er is een programmaboekje beschikbaar met de routekaart. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Op alle locaties zijn corona-veiligheidsmaatregelen getroffen. Een deel van het programma is onder voorbehoud van actuele coronaregels. Aan beide zijden van het dorp is parkeergelegenheid met parkeerverwijzing. Meer informatie via www.welkominwoudsend.nl en woudsendpromotie@gmail.com