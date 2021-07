Monumentale rotsfontein na tientallen jaren in ere hersteld

SNEEK- Dankzij de inzet van o.a. de ''Stichting Sneek van Weleer'' kan er weer genoten worden van de rotsfontein in het Wilhelminapark.

Nadat Alice Booij het een en ander verteld had over de historie van o.a. de aanleg ‘der Sneker waterleiding’, werd vanmorgen om half elf de fontein officieel in werking gezet onder toeziend oog van o.a. wethoudster Mirjam Bakker, enkele leden van de Vereniging Historisch Sneek, de parkbeheerder(s) e.a.

Bron: Peter van Egmond