SNEEK- In 2018 startte de Stichting Sneek van weleer met een ambitieus project om in samenwerking met de gemeente Súdwest - Fryslan en diverse partners, fondsen en sponsoren het Wilhelminapark in Sneek een flinke opknapbeurt te geven en in oude luister te herstellen . Op 11 september 2021 onthult burgemeester De Vries van de gemeente Súdwest - Fryslan een monument ter nagedachtenis aan de voormalige parkwachters die in de afgelopen honderd jaar, vanaf 1898 t/m 1994, toezicht hebben gehouden op de fauna en flora in het Wilhelminapark.

Vorig jaar is een begin gemaakt met de realisatie van bepaalde projecten binnen het Wilhelminapark in Sneek, die bijdragen aan het nostalgische karakter. Met het geld dat er door sponsoren en fondsen zoals OBW, Iepen Mienskip Funs, Makelaardij Sneek, Rabobank, Vereniging Ondernemend Sneek en Stichting 1818 is binnengehaald kunnen deze projecten worden gerealiseerd.

Educatieve boombordjes

Vorig jaar november is een begin gemaakt met het plaatsen van zeventien educatieve boombordjes. Begin september worden als alles volgens planning verloopt de volgende twintig boombordjes geplaatst door scholengemeenschap Aeres uit Sneek, in samenwerking met de hoveniers van de gemeente Súdwest-Fryslan, waardoor de oorspronkelijke bomenroute in ere wordt hersteld.

Monument ter nagedachtenis aan de voormalige parkwachters

Zaterdag 11 september is het nationale monumentendag en deze dag staat voor de Stichting Sneek van weleer in het teken van het onthullen van het monument ter nagedachtenis aan de voormalige parkwachters. Het monument, dat een plek krijgt bij de voormalige parkwachterswoning, is ontworpen door de kunstenaar Ruth Vulto Gaube uit Workum. Het bronzen beeld beeldt een parkwachter uit en wordt op een sokkel geplaatst. Op de sokkel staan de zes namen vermeld van de parkwachters die het park van 1898 tot 1995 hebben beheerd. Bij de onthulling zullen naast een aantal voormalige parkwachters en familie ook leden van de Stichting Sneek van weleer, van de fondsen en sponsoren aanwezig zijn.

Het park is van oudsher een ontmoetingsplaats voor jong en oud en mede een trekpleister voor de vele toeristen die Sneek bezoeken. Met het realiseren van de diverse projecten en het onthullen van dit prachtige monument hopen we dat het park nog meer de beleving en uitstraling krijgt die het verdient en dat de bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de geschiedenis van dit unieke rijksmonument.

Meer info: www.sneekvanweleer.nl