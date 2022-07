Monster Elfstedentocht: triatleet Stefan van der Pal passeerde Spannenburg, nu bijna in Sneek

SPANNENBURG/SNEEK - Nadat hij in Sloten weer een bordje met een tekstje uit liedjes van Syb van der Ploeg hd opgehangen, stempelen doet hij niet, passeerde triatleet Stefan van der Pal rond acht uur Spannenburg. Inmiddels is hij IJlst voorbij en bijna in Sneek, begeleid door zijn vrouw Marianne.

De laatste loodjes wegen echt het zwaarst. De temperatuur loopt op en zo nu en dan moet Van der Pal even wandelen in plaats van hardlopen. Hij is bezig aan het laatste onderdeel van zijn monster Elfstedentocht, waaraan hij vorige week maandag begon: 200 Km zwemmen, 235 Km fietsen, 205 Km hardlopen.

Stefan van der Pal heeft een zware nacht achter de kiezen in het laatste onderdeel van zijn Elfstedentriation. Maar als de dageraad aanbreekt, komt ook het einde in zicht. "Ik ben blij dat ik er bijna ben."

"Het gaat nu goed", zegt Silvio Theunissen, van het team achter Van der Pal. "Zondag was eigenlijk best een goede dag tot Bolsward. Daarna kwam er een dipje. We hebben gewandeld en ook wel wat slaappauzes genomen."

Het hoort erbij, zegt hij. "In de ultrasport zijn er goede en slechte momenten. De vluchten hebben we even gehad, maar hij pakt het nu weer goed op. We gaan op naar Leeuwarden."

Beroerd

De nacht van zondag op maandag was een strijd. "Het voelt best wel lang. Je wandelt, het gaat niet zoals je wilt, je bent beroerd. Dan duurt zo'n nacht lang. Maar het is nu weer dag, de zon komt erdoorheen. Het komt sowieso goed."

Daar zijn Theunissen en het team van overtuigd. "We zijn er altijd van overtuigd geweest dat hij het zou halen. Ik sleep hem naar de finish."

Theunissen verwacht, zoals het nu lijkt, dat Van der Pal tussen 13.00 en 14.00 uur kan finishen bij het WTC in Leeuwarden. "Maar dan moet het wel een beetje gaan zoals het nu gaat. Anders wordt het wat later, als hij zich beter voelt misschien wat eerder."

Met zijn inspanningen haalt Stefan van der Pal geld op voor Stichting Semmy. Inmiddels staat er bijna 46.000 euro op de teller. Stichting Semmy heeft als doel om de levensverwachting en uiteindelijk de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker te vergroten. Doneren kan via www.stefanvanderpal.nl/