Mondelinge vragen over ondersteuning bij Corona-zaken

INGEZONDEN- SNEEK- “Veel schrijnende verhalen zijn te vertellen over mensen die in de bibliotheek komen omdat het hen niet lukt om een afspraak te maken voor de boosterprik. Geen DigiD, niet weten wat dat überhaupt is, geen mailadres, geen computer of mobiel. Wel tranen en angst om besmet te raken”.

Dit schreef Rixt Heegsma, directeur van bibliotheken Mar en Fean, op Twitter. De bibliotheken zijn open tijdens de lockdown en zijn een belangrijke plek waar mensen hulp kunnen krijgen bij allerlei administratieve en digitale zaken.

D66 Súdwest-Fryslân is geschrokken maar niet verbaasd over de uitspraak van de bibliotheek. Veel informatie rond de lockdown, vaccinaties en Corona is erg ingewikkeld. Telefonisch was de GGD de afgelopen tijd regelmatig niet goed bereikbaar. D66 Súdwest-Fryslân vindt dat de gemeente en lokale organisaties samen een vangnet moeten vormen voor inwoners die vastlopen bij het regelen van zaken rondom Corona en stelt daarom vragen tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 december.

Om te beginnen wil D66 weten of de gemeente zicht heeft op het aantal mensen dat moeite heeft met het regelen van digitale zaken zoals het aanvragen van een DigiD, het maken van een vaccinatieafspraak of het aanmaken van een e-mailadres en wat de gemeente op dit moment al doet om deze mensen te bereiken.

Ook wil D66 weten of de gemeente op dit moment al actief doorverwijst naar de ondersteuning die de bibliotheek kan bieden. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek kunnen medewerkers van de bibliotheek aan mensen laten zien waar informatie te vinden is. Als het nodig is kunnen zij ook een afspraak helpen maken met een organisatie die verder kan helpen.

Tenslotte vraagt D66 of de gemeente zo snel mogelijk inwoners wil informeren over de mogelijkheid om hulp te krijgen bij Corona-zaken en hier de gemeentelijke informatiekanalen voor in te zetten.