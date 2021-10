Momenteel geen opname van coronapatiënten in Antonius Ziekenhuis Sneek

SNEEK- Het Antonius Ziekenhuis in Sneek kan op dit moment geen coronapatiënten meer opnemen. De capaciteit die het ziekenhuis ervoor heeft is bereikt. Patiënten moeten nu uitwijken naar andere Friese ziekenhuizen. Die hebben een bepaald aantal bedden voor coronapatiënten. Dat aantal wordt opgeschaald.

Van de coronapatiënten op de verpleegafdelingen in het Antonius komt 70 tot 80 procent van Urk. Op de intensive care gaat het om zo'n 50 procent. Dat zegt Ate van der Zee, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Noord-Nederland. "Het komt doordat we een toename zien in het aantal coronapatiënten de afgelopen week".

"Van der Zee omschrijft de huidige situatie als zorgelijk. "Geleidelijk aan gaan we de coronacapaciteit opschalen, maar de vraag is wanneer dat weer ten koste gaat van de gewone zorg."

Vaccinatiegraad Urk omhoog krijgen

Sneek is voor het noordelijke deel van Flevoland het ziekenhuis dat coronapatiënten opvangt, dus ook voor Urk. "Sneek doet de opvang voor patiënten uit een regio waar de vaccinatiegraad laag is. De vaccinatiegraad in Urk is heel laag in vergelijking met de rest van Nederland."

Volgens Van der Zee zijn er plannen om de vaccinatiegraad op Urk te verhogen. "Het ziekenhuis neemt nu, met de huisartsen en de gemeente, het initiatief om heel laagdrempelig vaccinaties aan te bieden."