Molenaars gezocht

IJLST- In Fryslân is een (dreigend) tekort aan vrijwillige molenaars. De huidige generatie molenaars vergrijst en nieuwe aanwas is zeer wenselijk. Daarom willen ze bij Houtzaagmolen De Rat in IJlst de Friese Molendagen gebruiken om het ambacht van molenaar weer onder de aandacht te brengen. Simon Jellema, zelf al 40 jaar molenaar van De Rat, hoopt dat met name jongeren zich aanmelden voor de opleiding. Gediplomeerde molenaars zijn nodig om de molens draaiende te houden.

De IJlster Houtzaagmolen is niet speciaal geopend voor de Friese Molendag van komende zaterdag, “anders waren we dit weekend ook gewoon open geweest”, maar vindt dit een goed moment om mensen enthousiast te krijgen voor het ambacht van molenaar. Belangstellenden kunnen terecht voor vragen over de opleiding en in de houtzaagmolen ligt informatiemateriaal. Jellema is zelf leermeester en leidt de leerling-molenaars in de houtzaagmolen op. De Rat heeft daarmee een regionale opleidingsfunctie.