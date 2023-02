Mogelijk vijftien stakingsdagen in het openbaar vervoer

Mits er geen akkoord komt, trappen werknemers de nieuwe reeks dinsdag af. In dat geval volgen de acties op eerdere stakingen, als gevolg van stukgelopen onderhandelingen.



"De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om tot een goede cao met een leefbaar loon en minder werkdruk te komen. Zij zijn de enigen die de stakingen, die heel vervelend zijn voor de passagiers, kunnen voorkomen", legt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag uit.



De bonden en werkgevers zijn in een impasse geraakt. FNV en CNV riepen hun leden woensdag en vrijdag daarom ook al op het werk neer te leggen. In Fryslân reden en rijden de treinen wel. Van de bussen gaan vrijdag 35 procent de weg op. De buurtbussen in rijden allemaal wel.



'Maat is vol'



CNV-bestuurder Hanane Chikhi noemt het 'waardeloos' dat de stakingen nodig zijn. "Maar de maat is echt vol. Er moet iets gebeuren aan het gejaag en gejakker in het openbaar vervoer. De werkdag hangt aan elkaar van even gauw achter het stuur wat eten, even snel koffie halen op de pauzeplek, gauw naar toilet", vertelt ze.



"Als je op die manier je werk moet doen, is dat een ongezonde situatie. Het gevolg is een hoog ziekteverzuim."