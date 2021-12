Mogelijk blokrijden als oplossing tegen gevaarlijke files bij Sneek

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân overweegt om blokrijden in te zetten in de strijd tegen gevaarlijke files op de zuidelijke rondweg van Sneek, de N7. Die files op de N7 ontstaan bij de afslag Sneek-Oost. Het verkeer staat dan stil, omdat het verkeer bij de rotonde aan het eind van de Oppenhuizerweg vastloopt.

De gemeente wil tijdelijke maatregelen op die rotonde. "Er komt een verdubbeling van de toerit en een extra rijstrook op de rotonde", vertelt wethouder Mirjam Bakker.

Tot het zover is, is blokrijden dus een optie. Eerder werd die oplossing ook gebruikt op de rotonde bij Jour: auto's rijden dan een bepaald tempo om de snelheid goed te houden. Daarmee zorgen ze ervoor dat het veilig blijft. "Het is een van de mogelijke oplossingen", zegt Bakker. "Het is de vraag of het hier de juiste oplossing is."

Sommige oplossingen kunnen morgen al

Naast het blokrijden is ook het plaatsen van matrixborden of een wagen met een tekst erop een idee. "Dat kun je morgen al neerzetten. Dat zijn heel snelle oplossingen."

Eerder deze week was er nog een ernstig ongeluk op de N7, toen een auto over de kop sloeg. Vijf andere auto's waren erbij betrokken. Bakker: "We waren al eerder met Rijkswaterstaat in overleg om te kijken wat we kunnen doen, maar zo'n ongeluk geeft wel aan dat we snel met een oplossing moeten komen."

"Er is toch meer verkeer gekomen dan voorspeld"

De rondweg is al tien jaar oud en had op zichzelf al een oplossing moeten zijn voor verkeer dat vastloopt. Bakker baalt ervan dat het dus niet werkt zoals het was bedoeld. "Ontzettend jammer. Het idee was dat alles over de rondweg zou komen en dat dat het zou ontlasten. Er is toch meer verkeer gekomen dan voorspeld."

Van een fout wil ze niet spreken. "Ik denk dat alles heel goed doordacht is, maar dat het gewoon drukker is. En als er meer verkeer is, dan loopt het vast."

Het verdubbelen van de toerit en een extra rijstrook op de rotonde werkt als tijdelijke oplossing, denkt Bakker, maar uiteindelijk is er meer nodig. "Dat gaat om meer toeritten, rijstroken en rijrichtingen uit elkaar trekken. Dat is iets voor de toekomst. Dan heb je het echt over jaren."

Eerste oplossingen snel

De eerste oplossingen kosten drie ton. "We gaan eerst kijken hoe we dat kunnen financieren, dan moet het nog door de raad. Wat ons betreft gaat dan snel de schep in de grond."

Bron: Omrop Fryslân