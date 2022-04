Moeizame bevalling voor Sneek Wit Zwart

Kansen genoeg

Dat het lang zou duren mocht de formatie uit de Waterpoortstad vooral zichzelf verwijten, al mocht men een deel van de schuld op de harde wind afschuiven. Niettemin kreeg Sneek Wit Zwart genoeg kansen en alleen al het eerste kwartier telde het publiek er een stuk of drie. Zo kon doelman Jaar Toering de bal bij een vrije trap nog net wegboksen, waarna bij de volgende doelrijpe kansen bij De Jong en Westhof of de juiste richting, of de juiste dosis meedogenloosheid ontbrak. Dat zou gedurende het verdere verloop van de eerste helft zo blijven, want op het moment suprême liet de afwerking de ander zo gemakkelijk scorende Snekers steeds in de steek, zo ook bij een fraai bij een knap schot van centrale verdediger Sidney Veltkamp.



Moeilijker

Niet lang na rust leek het karwei voor de Sneker een stuk gemakkelijker te worden, toen Erik Haitsma zijn tweede gele kaart ontving en SDS met een man minder verder moest. Het personele surplus leverde Sneek Wit Zwart prompt een kans op, maar de lat bracht bij een panieksituatie uitkomst voor Sterk Door Samenspel.



Van dat laatste was aan de zijde van de thuisclub overigens amper sprake meer, want de ploeg van trainer Douwe Posthuma probeerde vooral het spel van Sneek Wit Zwart te ontregelen. Toch kwam SDS halverwege de tweede helft op voorsprong, toen een door de wind gedragen bal bij de tweede paal neerplofte en de vrijstaande Teun Heeres optimaal en dankbaar profiteerde. Daarmee werd het gemakkelijk ogende karwei vanuit Sneker perspectief opeens een stuk moeilijker, ook al omdat SDS alles aangreep om het tempo uit de wedstrijd te halen.



Voorsprong

Dat leek te gaan lukken. Leek, want een kwartier voor tijd trok Freerk de Jong de stand gelijk, waarna Sneek Wit Zwart in de jacht op meer nog een keer aanzette en met succes. Nadat een vrije trap uit de befaamde linker van Alwin Velds nog net niet het beoogde effect sorteerde, resulteerde dat zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met dank aan “verloskundige” Stefan Westhof eindelijk in een overigens meer dan verdiende voorsprong.



Die had vervolgens nog groter uit kunnen vallen, indien Jorn Wester twee minuten later van het couveusekindje alsnog een blakende baby had gemaakt. De inzet van de topscorer belandde via de SDS-doelman echter op de dwarsligger, waarna het pasgeboren kindje bij de tegenaanval nog bijna een terugslag kreeg. Tot opluchting van alles en iedereen met wit en zwart bloed in de aderen - en dan vooral die uit Sneek - belandde een kopbal bij zo’n beetje de laatste inspanning van SDS naast het heiligdom van doelman Robert Jelsma.



Die kon even later met zijn ploeggenoten opgelucht constateren dat de moeizame bevalling toch nog in een blakend resultaat was geëindigd en dat Sneek Wit Zwart zich nu kan opmaken voor de weken van de waarheid, waarbij men zaterdag op Tinga eerst nummer drie Heerenveense Boys ontvangt en waarbij koploper Workum een week later op bezoek komt.

​

S.D.S. - Sneek Wit Zwart 1-2 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Teun Heeres (65.), 1-1 Freerk de Jong (75.), 1-2 Stefan Westhof (83.)

Scheidsrechter: J.H. Strampel

​Gele kaart: Jaap Toering, Luke van der Schaar, Matthijs Postma, Pieter Sijstsma (SDS)

Rode kaart (2x geel): Erik Haitsma (SDS)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp), Thijs Goes, Joris Speelman (57. Joey Westerhof), Stefan Westhof, Harvey de Boer (57. Daniël Bennik), Dani Mohamad, Freerk de Jong (80. Leon de Vries), Kevin Huitema, Jorn Wester en Dani Mohamad (70.. Robin Semplonius)

Bron: https://pengel.weebly.com/