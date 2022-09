Modeshow Brownies&Downies in samenwerking met Ziggo Fashion

Zondag 2 oktober hebben wij een fantastische modeshow, met de bijzondere medewerkers van @browniesanddowniessneek in samenwerking met @ziggofashion en lifestyle en Ziggo Men, op Grootzand 24! Geef je snel op via sneek@browniesanddownies.nl, stuur een berichtje via onze socials of loop gezellig even langs!

De entree bedraagt €20,00 Wat krijg je hiervoor terug?

- tijdens de show een heerlijk bakje koffie met een huisgemaakte brownie

- een cadeaubon van Brownies&Downies t.w.v. €10,00

- een cadeaubon van Ziggo Fashion of Ziggo Men t.w.v. €10,00

Graag bij reservering doorgeven of je een Ziggo Fashion of Ziggo Men cadeaubon wil.

Er zullen twee shows plaatsvinden deze dag. De eerste voorstelling begint om 13:00 uur en de tweede show om 15:30 uur.