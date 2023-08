Modeltreinbeurs in Joure

JOURE- Het nieuwe treinbeursseizoen gaat binnenkort weer van start. Die begint in Joure aanstaande zaterdag 2 september in Party- en Zalencentrum 't Haske Joure.

Er is weer volop belangstelling van deelnemers die uit alle windstreken van Nederland komen. Op de beurs kan men snuffelen tussen kramen met allerlei gebruikte treinen en andere ‘spoorse zaken’, en even lekker bijpraten over deze oude hobby die begonnen is met opwindtreintjes en tegenwoordig gestuurd wordt door de modernste digitale technieken.

De bezoeker kan hier terecht om uitbreiding te vinden voor de modelspoorbaan of overtollige spullen te verkopen. Wat de een niet meer gebruikt kan voor de ander wellicht nog goed van nut zijn.

* Zaterdag 2 september

* De zaal is geopend van 09:45 – 14:15 uur

* De toegangsprijs bedraagt voor:

Volwassenen € 3,00

Kind € 1,30

http://www.eurospoor.nl/nl/bezoekers/lokale-beurzen/