Modelspoormateriaal te koop in november in IJlst

IJLST-Op zaterdag 25 en zondag 26 november organiseert het Modelspoor Museum weer een verkoopbeurs van spoorartikelen uit de collectie of van recente schenkingen, welke niet passen in de collectie van het museum. En vanwege de aankomende verhuizing in 2024 wordt een deel van de collectie afgestoten.

Het museum verkoopt voornamelijk schaal HO treinen en toebehoren, van alle bekende merken, zowel gelijkstroom als wisselstroom.

De beurs is zaterdag geopend van 10.30-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur. En voor de duidelijkheid: er zijn geen digitale stuklijsten. Heeft u dus interesse, kom dan langs op 25 of 26 november in het gemeentehuis op de Stadslaan 75, 8651 AC IJlst, want daar is deze keer de beurs.



U kunt uw auto gratis voor het gemeentehuis parkeren. Het gemeentehuis is direct gelegen bij het station van IJlst.