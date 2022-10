Modelspoor Museum Sneek naar de halve finale van de Grote Kleine Treinen Competitie

SNEEK - Team Groen, oftewel Team Modelspoor Museum Sneek, plaatste zich afgelopen zaterdag voor de halve finale van het TV-programma de Grote Kleine Treinencompetitie van Omroep Max. Op TV was te zien hoe de bouwers van Team Groen een modelbaan bouwden met als thema 'Werk aan de winkel'. En zoals elke week met een extra opdracht, de dwarsligger. Drie keer op rij won Team Groen de dwarsligger, gemaakt door Astrid Schots.

'Koningin van de Dwarsliggers'

De jury was zeer onder de indruk van de 'Invasie van aliens' en riep Astrid Schots uit tot “Koningin van de Dwarsliggers” seizoen 2022. Gaat Astrid volgende week haar titel prolongeren? We zullen het zien.

Het thema van deze aflevering van de competitie was 'Werk aan de winkel'. De teams moesten de totstandkoming van een product laten zien op een modelbaan, waarbij de trein een belangrijke rol speelt. De bouwers van Team Groen bouwden het proces van graan tot brood na. Te zien zijn velden met koren, een werkende korenmolen, een broodfabriek en een markt waar het brood verkocht wordt. Het leverde de Snekers de tweede plaats op.

Op vakantie in Europa

De eerstvolgende uitzending van de Grote Kleine Treinencompetitie is zaterdag 5 november om 20.30 uur op NPO1. In de halve finale gaan de teams ‘op vakantie in Europa’ door minimaal twee landen. De opdracht luidt: verwerk twee langere tunnels die de trein ‘even laten verdwijnen’, en laat de treinen op een spannende manier weer tevoorschijn komen.