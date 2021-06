Modelspoor Museum opent op 9 juni met unieke aquarellen tentoonstelling 'Stil - Evens'

SNEEK- Al meer dan 10 jaar is Geert Frijlink uit Havelte bezig met het schilderen van aquarellen. In de collectie 'Stil – Evens' creëert hij een eigen wereld in een creatief proces, waarbij fantasie en humor een grote rol speelt. Ze zijn intiem en persoonlijk.

“Ik hou van tegenstellingen, met hier en daar een maatschappelijke ondertoon. Het proces gaat tijdens het werk zijn eigen gang” aldus Geert Frijlink. “Wat je ziet is soms niet wat je denkt of voelt, je eigen verhaal mag de rest doen”. Elke aquarel heeft zijn eigen verhaal, wel zijn er details die hier en daar terugkomen in ander werk.

Creatief

Als kind was Geert Frijlink al creatief in denken en doen en erg gericht op auto’s, treinen en motoren. Met name de vorm en het geluid had voor mij iets magisch. Ik heb aanvankelijk een technische opleiding gedaan. Tijdens mijn militaire diensttijd is een vriend met een docentenopleiding Beeldende Vorming begonnen. Dat is voor mij een eyeopener geweest, het is wat ik eigenlijk aldoor al wilde en er is toen veel op zijn plaats gevallen. Een samenvloeiing van techniek, vormgeving, maar ook het overbrengen (doorgeven) aan jongeren. Ik ben bijna 40 jaar docent geweest in het voortgezet onderwijs. Na mijn pensionering heb ik avondcursussen tekenen en schilderen gegeven, aan volwassenen. Daarnaast ben ik vrijwilliger in het Modelspoormuseum, schilder achtergronden en de “Zwitserland” baan in het museum is ook van mijn hand. Op dit moment staat er ook tijdelijk in bruikleen een diorama genaamd “Irgendwo”, een fragment van een provinciestadje ergens in het Alpengebied.

Vanaf 9 juni 2021 tot eind december 2021 zijn de aquarellen van Geert Frijlink te zien in het Modelspoor Museum in Sneek.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10.30 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Aquarellen van Geert Frijlink (overzicht)

Tramway en retard de 10 minutes (aquarel)

Foto’s Modelspoor Museum