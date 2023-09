Modelspoor Museum open op Friese Museumnacht met 'Tatar Sunda'

SNEEK- Friese musea omarmen de nacht als speeltuin op zaterdag 30 september. Verspreid door de hele provincie openen maar liefst dertig musea hun deuren voor een programma van muziek, kunst, verhalen en meer na sluitingstijd. Die nachtelijke museumbeleving is voor veel mensen al een goede reden om er op uit te gaan. Het Modelspoor Museum is dan speciaal open vanaf 19.30 – 24.00 uur en de toegang is gratis.

Een in Indonesië gebouwde modelbaan staat in het Modelspoor Museum en is speciaal deze avond/nacht te bewonderen. De modelbaan Tatar Sunda is geïnspireerd op de Preangerspoorlijn tussen Batavia en Bandoeng in de bergachtige regio op West-Java. Het landschap maakte vele bruggen en tunnels nodig. De modelbaan is in Indonesië gebouwd door een team rond modelbouwer Indra Setia.

Daarom is het museum ook deels in Indonesische sfeer omgebouwd. Met een gratis proeverij en drankjes. Kijken naar treinen en ondertussen genieten van bijzondere lekkernijen. En dat helemaal gratis. De koks nemen u mee in de wereld van smakelijk Indonesië. De gratis proeverij is zaterdagavond 30 september van 19.30 tot 24.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.