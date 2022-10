Modelspoor Museum in de Grote Kleine Treinen Competitie van Omroep Max: 'Shrek-baan' van TV nu in museum Sneek

SNEEK - Zaterdagavond was op TV te zien hoe de bouwers van team groen een modelbaan bouwden met als thema Shrek. Die baan is nu te zien in het Modelspoor Museum in Sneek. En de bouwers zijn er bij. En iedereen heeft het zaterdagavond kunnen zien: team Groen van het Modelspoor Museum in Sneek is een ronde verder in de Grote Kleine Treinen Competitie van televisiezender Max, gepresenteerd door André van Duin.

In een verafgelegen moerasland woont de oger Shrek. Hij is erg op zijn privacy gesteld en jaagt iedereen die in de buurt van zijn huis komt weg. Op een dag besluit Heer Farquaad, de koning van het nabij het moeras gelegen koninkrijk, om alle sprookjesfiguren uit zijn rijk te verbannen. Dat verhaal hebben de bouwers uit Friesland vertaald naar hun Shrek-baan. Een baan met veel details en technische hoogstandjes. Dat was te zien op televisie en nu tot 30 oktober in Sneek. De bouwers zijn er ook en laten graag aan de bezoekers alle fraaie details zien. Als extra is ook de baan met als thema Harry Potter in het museum. Deze baan was in 2021 op tv te zien. Deze baan staat tot 23 oktober in het museum.

Van dinsdag t/m vrijdag en zaterdag is het museum geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op maandag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.