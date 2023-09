Modder op’e dyk…

SNEEK- Herken je dit waarschuwingsbord? Het is weer oogsttijd; er is veel landbouwverkeer en dus kans op modder op de weg. Dit kan gladheid en gevaarlijke situaties veroorzaken.

Kom je modder op de weg tegen? Matig dan je snelheid. Raak je toch in een slip? Laat dan het gas los en blijf sturen in de richting waar je naartoe wilt. En: trap niet op de rem, want dan raak je nog meer in de slip.