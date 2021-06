Mobiele collectanten gezocht voor de MS Collecteweek: 28 juni t/m 3 juli

FRYSLÂN - Van 28 juni tot en met 3 juli 2021 vindt de landelijke MS Collecteweek van het Nationaal MS Fonds plaats. Het fonds is hard op zoek naar mensen die met hun mobiele telefoon voor willen collecteren. Dat kan vanaf de bank, tuinstoel of ligbed.

Dat MS een enorme impact heeft op levens én veel verschillende gezichten heeft, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn vijf mensen met MS te zien: Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar zij hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.

Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten zij op indringende wijze zien welke impact de ziekte heeft op hun levens en welke diverse klachten en beloopsvormen er bestaan.

MS is zenuwslopend

In Nederland ondervinden 25.000 mensen dagelijks de gevolgen van de chronische en progressieve ziekte MS. Met deze campagne krijgt MS niet alleen letterlijk een gezicht, maar hij roept ook op om de ernst van de ziekte onder ogen te komen. Er wordt een letterlijke connectie gemaakt met het zenuwstelsel maar ook een koppeling met de emotionele kant van de ziekte en wat dit met patiënten doet.

Onderzoek hard nodig

Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Meer onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met

Voor meer informatie over het mobiel collecteren voor het MS Fonds kijk op: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren