Mobiel Media Lab politie komt naar Sneek

SNEEK- Kom jij ook woensdag 3 mei 2023 naar de Mobiel Media Lab van de politie in Sneek? Iedereen is welkom!

Speel een leuke quiz of ga in gesprek met de wijkagent. Wijkagenten, Handhaving en de gemeente Súdwest Fryslân zullen aanwezig zijn om in gesprek te gaan over Ondermijning en Meld Misdaad Anoniem.

Wat is ondermijning nou precies? Wat zijn de signalen en waar kun je daarover een melding maken. Waar maak ik een anonieme melding? Hoe wordt mijn anonimiteit beschermt?

De politie beantwoorden deze vragen graag onder het genot van een bakje koffie of thee! De medewerkers staan met het Mobiel Media Lab van 10.00 uur tot 12.30 uur op het Normandiaplein en van 13.30 uur tot 16.00 uur op het Martiniplein.