Mobiel houten kruis voor Gerard Reve in Greonterp

BLAUWHUIS/Greonterp- Vanmiddag vond in Blauwhuis en Greonterp voor de zeventiende maal het feest van Maria Tenhemelopneming en het leven en werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve plaats. Het werd gevierd met een traditionele Kleine Plechtigheid. Bijzonder was de onthulling van een eenvoudig houten kruis: God is de liefde.

Alleen al het prachtige door pastoor Peter van der Weide gezongen Ave Maria van Franz Schubert begeleid door organist Bob van der Linde was vanmiddag het bezoek aan de Sint Vituskerk meer dan waard. De bijeenkomst trok een kleine 100 bezoekers waaronder ongetwijfeld veel Revianen uit heel het land. Hester Witteveen, Tijger & Woelrat lazen voor uit het proza en de poëzie van Reve. Bij het Maria altaar ontstond een ware bloemenzee door de meegebrachte bloemen.

Mobiel houten kruis

Bijzonder was de brief die Hester Witteveen voorlas over een wel heel speciaal verzoek van Gerard (van het) Reve. In die brief, gedateerd op 3 maart 1965 en geschreven in Greonterp, vraagt de schrijver aan pater Vlaskamp van Blauwhuis met o.a. de volgende passage: “In de zekerheid des Doods, maar in de onzekerheid van de ure van dien, zouden Willem en ik ons graag reeds nu willen verzekeren van toestemming om de as van elk van ons te doen bijzetten op het kerkhofje te Greonterp, en de plaatsen te doen aangeven door een eenvoudig houten kruis.”

Met als tekst op het kruis: ‘God is de liefde’

Reve heeft blijkbaar een vooruitziende blik gehad, want hij besluit als volgt: “Zo lang als een en ander nog niet aan de orde is, zegt men zoiets als dit maar al te gemakkelijk toe, terwijl, als het zo ver is, allerlei formaliteiten in de weg blijken te staan. Ik zou u daarom willen verzoeken om volledige, en formele goedkeuring te bewerkstelligen. Als u de enige bent die moet beslissen, deelt u dan die beslissing alstublieft ook aan enige derden mede. De genade en Liefde van onze enige heer Jesus Christus zij met u. Ik ben, met dorpse groet, uw Gerard van het Reve.”

Het kruis is er tot nu toe niet gekomen. Vanmiddag werd er wel een mobiel houten kruis met de gevraagde tekst onthuld bij de klokkentoren tegenover Huize Het Gras in Greonterp. Het kruis is vervaardigd door Jelle Rijpma. Een eerlijke praktische oplossing omdat een permanent houten kruis er nog steeds niet geplaatst mag worden, om onduidelijke reden.

Tijdens de volgende Reve herdenking, altijd op de dag van Maria Tenhemelopneming, zal voortaan elke keer het mobiele houten kruis geplaatst worden. Er was vanmiddag rijkelijk rode wijn en bronwater voor de Revianen.