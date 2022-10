Mixed feelings bij Black Boys na gelijkspel tegen SC Terschelling

Yousif

Met 11.45 uur als aanvangstijdstip was het een programma voor de vroege vogels. Daarvan waren bij het begin niet al te veel aanwezig en druppelden later nog een aantal binnen. De laatkomers misten daardoor de eerste actie van Ahmed Yousif die vanaf links naar binnen trok en vervolgens met een krui richting de rechter hoek dicht bij de openingstreffers was. Diezelfde Yousif trok later bij een goede voorzet vanaf de linkerkant zijn hoofd in. Daardoor ging een goede kopkans verloren ging en na een dik twintig minuten toen Yousif de bal voor gaf op Msokolo Ramazani Dieudonne, ging een kans uit de categorie “die moet je maken” in rook op.



Hoog in de touwen

Aan de andere kant ging een inzet recht op doelman Ali Javidrad af en greep linksback Dennis Kempen bij een kans voor Yousif’s con-collega Watja Carli net op tijd in. Vervolgens reageerde de goalie van de Snekers bij twee steekballen op tijd en adequaat, waarna hij bij de volgende inzet op de binnenkant van de paal , dacht dat de bal naast zou gaan en helemaal niet reageerde.



Die bal ging er overigens niet in en dat was even later ook het geval, toen een voorzet vanaf de rechterkant door Carli volledig werd gemist. Toen vervolgens Harry Terpstra bij een diep balletje een handige oplossing in huis had, leek de eerste helft zonder doelpunten te worden afgesloten. Leek, want in de voorlaatste minuut viel alsnog de 0-1, toen de volledig vrijstaande Tom Gerrits de bal bij een voorzet vanaf links hoog in de touwen schoot.



Volledig mis

Meteen na de thee dook Black Boys een paar keer in de vijandelijke zestien op. Een inzet van Dennis Kempen eindigde in het zijnet waar een voorzet een betere optie was geweest, waarna Amanj Saleh binnen de beruchte lijnen onderuit ging. De prima leidende arbiter zag er echter niets in, zulks in tegenstelling tot de inmiddels aangegroeide verzameling vroege vogels. Aan de andere kant had doelma Javidrad weinig problemen met een schuiver en met te slappe inzet en bij een diepe bal van de “All Blacks” leek van problemen ook geen sprake. Doelman Jorn Doeksen trapte bij het uitkomen echter volledig mis en dat bood Ahmed Yousif de gelegenheid om de bal in het verlaten doel te schuiven (1-1).



Raket

In de daaropvolgende fase leek een Sneker voorsprong aanstaande, maar het werd een achterstand. In de 73ste minuut haalde Jort Elferink namelijk van een metertje of vijfentwintig snoeihard uit en die bal sloeg om met Rik de Saedeleer te spreken, als een raket binnen (2-1). Black Boys reageerde en was even later dicht bij de gelijkmaker, toen Mark Zijlstra na een gave voorzet van Ramazani Dieudonne de lat trof. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want een paar minuten later gaf Yousif de bal vanaf rechts voor en schoot Deeq Farah het attribuut n het dak van het doel, een inzet die qua kracht ook dicht in de buurt van de kwalificatie “raket” kwam.



Met 2-2 stond op dat moment overigens een meer dan terechte stand op het scorebord en vanaf dat moment kon het nog alle kanten op. Een schot “made op Terschelling” werd echter geblokt, waarna de rebound naast de Sneker vesting belandde. Kort daarvoor was een poging van Amanj Saleh iets te opportunistisch en vlak daarna verdween een voorzet van Harry Terpstra die in de verdediging trouwens een verdienstelijke wedstrijd speelde, over de achterlijn.



Daarmee ging een laatste mogelijkheid op een treffer verloren en bleef het bij 2-2. Dat was een uitslag die zowel bij spelers als bij de vroege vogels van de Zwartjes tot mixed feelings leidde. Dat viel te begrijpen, want met het gelijkspel deed Black Boys dat komende zondag thuis tegen Nieuweschoot aantreedt, zichzelf toch een heel klein beetje tekort.

Bron: https://pengel.weebly.com