Deze artikelen kunnen ervoor zorgen dat mensen hun vertrouwen in de crème volledig verliezen omdat het slecht voor je kan zijn. Dit is waar in sommige gevallen, maar bescherming voor je huid in de zon is altijd beter als compleet geen bescherming. Hier lees je alles over de misverstanden over de beste zonnebrand voor het gezicht volgens een dermatoloog.

Hoe kies je de juiste zonnebrand voor jou

Een van de meest voorkomende misverstanden over zonnebrandcrème is dat de stof huidkanker kan veroorzaken. Dit is echter niet waar. Dermatologen van het Erasmus MC hebben het onderzocht en er zijn geen aanwijzingen dat de crème kankerverwekkend is als je het gewoon op je huid smeert. Tenzij je regelmatig een fles van het spul opdrinkt is de kans dat je huidkanker krijgt van zonnebrand niet aanwezig. Er zijn echter wel producten op de markt die schadelijke stoffen bevatten. Dit is echter niet zo extreem als huidkanker.

Ook zal je vaak lezen op verpakkingen van artikelen dat een keer per dag insmeren voldoende is. Dit is echter niet het geval. Hoe vaak je moet insmeren tijdens een gewone dag verschilt per persoon. Vaak is het echter wel nodig om je opnieuw in te smeren als je net uit het zwembad komt, klaar bent met sporten of jezelf hebt afgedroogd. Zelfs als er waterbestendig staat op het flesje is het nodig om je vaker dan een keer in te smeren. Gemiddeld genomen is het vaak nodig om jezelf eens in de twee uur in te smeren als je de hele dag in de volle zon blijft.

Het laatste misverstand dat vaak gehoord wordt is dat factor 50 je niet bruin maakt. De factor heeft invloed op de tijd die je door kan brengen in de zon zonder dat je verbrand. Het zorgt ervoor dat de Uv-straling minder schadelijk is, maar je wordt er dus wel gewoon bruin van. Ben je van plan om dus lang in de zon te blijven? Dan is een hogere factor een stuk handiger.

Feitjes over zonnebrandcrèmes

Een goedkope zonnebrand is net zo goed als die van een duur merk kijk je naar bescherming. Het verschil in de prijs zit vaak in de extra’s om het product heen. Denk bijvoorbeeld aan geur, smeerbaarheid of verpakking. Beschermingsfactoren betekenen over de hele wereld hetzelfde en elke zonnebrand heeft dus een goede bescherming.

Hoeveel zonnebrand je moet aanbrengen op je huid en welk type je moet gebruiken verschilt per persoon. Iedereen heeft een andere type huid en een verzorging nodig die hier bij past. Meer weten hierover? Lees hier meer over de verschillende huidtypes en bijpassende verzorging.