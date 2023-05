Mister Pop verhuist naar Sneek

SNEEK- Mister Pop, een toonaangevende groothandel in de Fun Food sector, gaat een samenwerking aan met Stephan Venema en Kim Mulkens uit Sneek. Stephan Venema is al eigenaar van Venemafood; de oliebollen en appelbeignets specialist van Nederland. Mister Pop vestigt zich vanaf 30 mei 2023 in Sneek. Deze verhuizing van Hilvarenbeek naar Friesland markeert een belangrijke mijlpaal in de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Van grondstof tot machine

Mister Pop is sinds 1977 een groothandel in Fun Food; zoete snacks die je veelal nuttigt tijdens outdoor evenementen zoals de kermis, een festival of pretpark. Ook in de horeca, ijssalons en attractieparken vind je de producten van Mister Pop. Ondernemers kunnen bij de groothandel terecht voor hun complete assortiment. De ‘one-stop-shop’ levert grondstoffen, verpakkingen en ook de machines voor producten zoals churros, popcorn, wafels en suikerspinnen. Ruim 90% van de bestellingen wordt via de website ontvangen en zowel nationaal als internationaal verzonden.

Misterpop trekt in bij Venemafood

Mister Pop vestigt zich in hetzelfde pand als Venemafood. Het nieuwbouwpand aan de rondweg van Sneek biedt voldoende ruimte en faciliteiten om de groei van Mister Pop te ondersteunen.

Van Zuid naar Noord

Het bedrijf is nu nog gevestigd in Hilvarenbeek en wordt gerund door Hans Hesselmans en Miep Verheggen; "Ons bedrijf verhuizen van het zuiden naar het noorden van Nederland was een moeilijke beslissing. De ondernemersgeest van Stephan en Kim én het moderne bedrijfspand in Sneek gaf de doorslag. En dat zoon Ruben veel meewerkt zorgt voor een frisse blik op de organisatie. Deze samenwerking zorgt dat wij onze klanten in de toekomst een breder scala aan hoogwaardige producten kunnen bieden en Mister Pop zich verder kan ontwikkelen.”