Misdrijf - Molenkrite - Sneek

SNEEK- De politie is op zoek naar een man die mogelijk belangrijke informatie heeft in het onderzoek naar de dood van een 41-jarige man uit Sneek. Deze 41-jarige man kwam door een misdrijf om het leven. (Her)kent u de man op de beelden? Neemt u dan contact met de politie op via 0800-6070.

De politie kreeg dinsdagmiddag 9 mei rond 14.30 uur een melding dat er geen contact gemaakt kon worden met de bewoner van de woning aan de Molenkrite in Sneek. De politie is vervolgens de woning binnen gegaan en trof daar een overleden man aan. Het vermoeden is dat de man in de nacht van donderdag 4 mei op vrijdag 5 mei om het leven is gebracht.

Politieonderzoek

De politie is een groot rechercheonderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden. Ze hebben onder meer gesproken met buurtbewoners, beelden bekeken en we hebben sporenonderzoek gedaan. Uit dat onderzoek blijkt dat er voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

(Her)kent u deze man?

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben. Heeft u vanaf donderdag 4 mei iets gezien of gehoord bij of in de buurt van de woning van het slachtoffer aan de Molenkrite in Sneek? Neemt u dan contact met ons op. We zijn daarnaast specifiek op zoek naar de man op deze beelden. Hij is mogelijk een belangrijk persoon in ons onderzoek en we komen graag met hem in contact. Opsporing Verzocht toont dinsdag 16 mei bewegende beelden van deze man.

U kunt contact met ons opnemen via

onderstaand tipformulier

de Opsporingstiplijn (0800-6070)

meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

